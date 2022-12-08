السوداني يغادر إلى الرياض لحضور القمة العربية- الصينية

2022/12/08 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العاصمة بغداد متوجها الى الرياض لحضور القمة العربية- الصينية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر إلى الرياض على رأس وفد حكومي رسمي؛ للمشاركة في القمّة العربية الصينية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية".

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، يوم غد الجمعة، فعاليات القمة العربية الصينية، بمشاركة عدد من القادة العرب.

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