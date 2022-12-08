رئيس الاتحاد الكويتي يدعو جمهور بلاده لحضور بطولة خليجي 25 في البصرة

2022/12/08 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الاتحاد الكويتيّ عبدالله الشاهين، اليوم الخميس، جمهور بلاده لحضور بطولة خليجي 25 في البصرة.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم "عدنان درجال"، اصطحب نظيرهُ رئيس الاتحاد الكويتيّ عبدالله الشاهين، والوفدَ المرافق له، إلى ملعبِ الميناء، فيما أبدَى الشاهين إعجابه الكبير في مَلعبِ الميناء وملعبِ التدريب".

وقال الشاهين بحسب البيان إنه "يشعرُ بالسعادةِ الغامرةِ لتواجده في البصرة، والاطلاع على آخر الاستعداداتِ لاحتضانِ خليجي 25 التي أكدت بالدليلِ القاطعِ قُدرةَ العراق على تضييفِ بُطولةٍ رائعةٍ ومميزة".

وأضافَ "أدعو الجُمهورَ الكويتيّ للحِضورِ إلى البصرة، والاستمتاع بجمالِ ملاعبها وكرم الضيافة، وكذلك أدعو الجمهورَ الخليجيّ للحضورِ ومُشاهدةِ خليجي 25".وتابع "ثقتنا عاليةٌ بقدراتِ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم، بقيادةِ عدنان درجال، من كتابةِ نجاحٍ مميزٍ يضافُ إلى تاريخِ بطولاتِ الخليج لما لمسناه من بذلٍ للجهودِ الكبيرة والمخلصة لاحتضانِ الأشقاءِ في البصرة".

وكان الشاهين قد اكد في وقت سابق مساندة العراق لاستضافة بطولة خليجي 25، مؤكدا انه "سنسيرُ إلى خليجي 25 في البصرة التي تنادينا الأشقاء..



الأعزاء..



لكم الدارُ..



لا لأهلِ الدار..



نحن ذاهبون جميعاً ونحملُ رايةَ "البصرة مثل الشمسِ الساطعةِ لا تقلقها أيةُ سحابة".

واعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عن استضافة مدينة البصرة في العراق لبطولة خليجي 25، وذلك بعد عدم ترشيح أي دولة خليجية لملفها في مواجهة العراق، ليفوز ملف البصرة بحقوق الاستضافة رسمياً وبإجماع الأعضاء.

يذكر أن العراق سيحتضن البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 1979، والتي أُقيمت في بغداد.

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