2022/12/08 | 14:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلنت الشركة العامة للملاحة الجوية، الخميس، 8 كانون الأول، 2022، الاستجابة...

ظهرت المقالة طائرة بحرينية تهبط اضطرارياً في مطار بغداد الدولي أولاً على المسلة.

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