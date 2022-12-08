كاساس يستبعد المحترفين ويختار 23 لاعباً محلياً لخوض خليجي 25

2022/12/08 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي،

خيسوس كاساس، يوم الخميس، استبعاد

اللاعبين العراقيين المحترفين من قائمة

المنتخب بسبب ارتباطهم مع فرقهم، فيما

أكد اختيار 23 لاعباً لخوض بطولة خليجي 25.

وقال كاساس، في

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