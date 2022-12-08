السيدة فاطمة عليها السلام رائدة العفة والشرف

2022/12/08 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

جُبِل الإنسان على البحث عن قدوة يتخذ

من سيرتها أو سلوكها أو حركاتها قدوة

يقتدي بها, ويُطبق ما تأتي به هذه القدوة

من تصرفات وحركات وسكانات.

حَفَلَ الإسلام بنماذج كبيرة وك

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