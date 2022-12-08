اندلاع حريق ضخم وسط كربلاء (فيديو)

2022/12/08 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الخميس، باندلاع حريق

ضخم وسط محافظة كربلاء المقدسة.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "حريقاً ضخماً اندلع

بأحد المخازن الغذائية الكبيرة في شارع

العلقمي وسط كربلاء".

واضاف ال

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