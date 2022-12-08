بارزاني: ستواصل وفودنا زيارة بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة ولن نساوم على حقوقنا الدستورية

2022/12/08 | 14:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، أن وفود حكومته ستستمر في مواصلة زيارة العاصمة العراقية بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن الإقليم لن يساوم على حقوقه المثبتة بالدستور الدائم للبلاد.وقال مسرور بارزاني، … Readmore

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