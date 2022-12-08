النزاهـة: أربعة أوامـر قبض وتحر بحق رئيـس اسبق لديوان الوقف السني

2022/12/08 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أربعة أوامر قبض وتحرٍّ بحقِّ رئيسٍ أسبق لديوان الوقف السني؛ وذلك على خلفية الإضرار عمداً بمصالح الجهة التي يعمل فيها.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الرمادي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أربعة أوامر قبضٍ وتحرّ بحقِّ رئيسٍ الديوان الأسبق؛ مُبيِّنةً أنَّ الأوامر صدرت عن تهمٍ تتعلَّق بوجود غبنٍ فاحشٍ في عمليَّة تقدير قيمة أراضٍ".وأوضحت أنَّ "أوامر القبض والتحرِّي الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوابات، جاءت إثر التهم المنسوبة للمُتَّهم في عمليَّات شراء واستملاك عقاراتٍ ومُجمعاتٍ سكنيَّةٍ، وارتكاب مُخالفاتٍ في تلك العمليَّات، مُشيرةً إلى قيام الديوان بشراء عقارين تبلغ مساحتهما 460 دونماً بمبلغ 57,500,000,000 مليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ".

ولفتت الى أنَّ "العقارين تمَّ شراؤهما عام 2012 عن طريق اللجوء إلى الاستملاك القضائي؛ ممَّا أدَّى إلى التهرُّب من الضرائب والرسوم".وتابعت أنَّ "المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ باستملاك عقاراتٍ في قضاء الكرمة بمبلغ 52,055,000,000 مليار دينار"، مبينةً أنَّ "مساحة العقارات بلغت 567 دونماً، فضلاً عــن مُخالفاتٍ في استـملاك مجـمع الـصـروح السكني الاستثـماري في قضاء هيت الذي تمَّت إحالته إلى إحدى الشركات عام 2011".

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