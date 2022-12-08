الأعرجي: ‏حكومة السوداني تنتهج بناء علاقات متوازنة بالمصالح المشتركة واحترام السيادة

2022/12/08 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الخميس، ان ‏حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تنتهج بناء علاقات متوازنة واحترام السيادة مع دول الجوار .

نهج حكومة السوداني..



علاقات متوازنة، مصالح مشتركة، احترام للسيادة، عدم التدخل بالشأن الداخلي للآخرين ، مبدأ الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات.

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