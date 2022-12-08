العراق يؤكد لإيران اهمية التوصل لتفاهمات واتفاقيات مشتركة بملف المياه

2022/12/08 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اليوم الخميس، أهمية التوصل لتفاهمات واتفاقيات مشتركة بملف المياه بين العراق وإيران وفق اسس علمية وفنية دقيقة تخدم مصلحة البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، أستقبل بمكتبه سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد محمد كاظم ال صادق والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتوسيعها وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين".

وأضاف أن "الوزير قدم شرحاً تفصيلياً عن الواقع المائي في العراق والانهر والروافد المشتركة التي تغذي بعض محافظات العراق والاهوار العراقية وتأثير التغيرات المناخية على العراق التي اثرت بشكل ملموس على الواقع الاروائي في البلاد، أضافة للشحة المائية التي عصفت بالبلاد ولثلاث مواسم متتالية كون العراق بسبب طبيعته الجغرافية من أكثر البلدان تأثيراً بالتغيرات المناخية".

وأكد ذياب بحسب البيان على "أهمية التوصل لتفاهمات واتفاقيات مشتركة مبنية على أسس علمية وفنية دقيقة تعتمد على الشفافية خدمةً لمصلحة شعبينا الجارين"، مشدداً على "ضرورة تفعيل الزيارات واللجان المشتركة على المستوين الفني والوزاري والتوصل لتفاهمات ثنائية وتذليل كافة العقبات ضمن الاطر والاتفاقيات الثنائية المبرمة سابقاً بين البلدين".

وتابع أنه "من جانبه أبدى السفير الايراني في بغداد استعداد بلاده للتعاون مع العراق كون البلدين تربطهم علاقات أجتماعية تحتدم علينا مزيداً من التعاون المشترك من خلال الحوار البناء والهادف وفقاً للظروف المناخية التي تمر بها المنطقة عموماً موجهاً للسيد الوزير دعوة رسمية من وزير الطاقة الايراني لزيارة بلاده"، فيما أبدى "الجانب الايراني التعاون في تقديم الدعم في مجال أستخدام طرق الري الحديثة وفتح أفق التعاون في مجال اقامة الحزام الاخضر في المناطق الصحراوية البعيدة عن مركز المدن".

وأوضح البيان أنه "حضر اللقاء الوكيل الفني للوزارة ومدير مكتب الوزير ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة".

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