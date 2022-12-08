بعملية خاطفة.. إحباط تسلل 23 أفغانياً إلى وسط العراق

2022/12/08 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الخميس، إحباط تسلل 23 أفغانياً إلى المحافظة.

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