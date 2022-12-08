2022/12/08 | 15:37 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحتل المرتبة الثانية باستيراد الاحذية التركية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحتل المرتبة الثانية باستيراد الاحذية التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).