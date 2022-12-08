"كنت أحمل ابني من مكان لآخر".. هذا ما قالته يمنية لـCNN عن معاناتها مع العنف

2022/12/08 | 16:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إليكم قصة سيدة يتيمة الأبوين، أرملة، وأم لطفل رضيع، لم يكن بمقدورها دفع إيجار بيتها.قالت في لقاء مع موقع CNN بالعربية إن مالك البيت ساومها على ذلك السقف الذي يحميها، وعندما لم تخضع لرغباته، زج بها تحت سقف السجن بتهمة باطلة.

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