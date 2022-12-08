هزيمة المغرب تطيح بمدرب إسبانيا

2022/12/08 | 16:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدرب منتخبه الأول، لويس إنريكي، بعد إقصاء "لا روخا" من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم أمام المغرب بركلات الترجيح.

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