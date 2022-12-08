الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع في مخزن وثلاثة فنادق في كربلاء

2022/12/08 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الخميس، أنها تمكنت من إخماد حادث حريق

اندلع داخل مخزن تجاري إضافة إلى ثلاثة

فنادق بمدينة كربلاء المقدسة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن فرقها نجح

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