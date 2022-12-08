هل العراق دولة ضعيفة أم منهارة أم هشّة أم فاشلة؟

2022/12/08 | 16:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زكي رضا كل سلطة سياسيّة يقع على عاتقها تحقيق جملة من المسائل التي تنظّم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، ويبقى الأمن هو العامل المهم الذي على السلطة العمل على...أكمل القراءة ←

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