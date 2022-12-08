الصدر وأزمات العراق.. “عرب وين، طنبورة وين؟”

2022/12/08 | 16:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي الصراف مَثلُ مقتدى الصدر كمثلِ تلك التي ضُرب بها المثل الشعبي في العراق: “عرب وين، طنبورة وين”.وأقرب ترجمة له هي: “الناس بأي حال، وطنبورة بأي حال”.وللمثل حكاية....أكمل القراءة ←

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