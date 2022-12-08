ويستثنى من ذلك...

2022/12/08 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: القاضية أريج خليل

الاستثناء هو أسلوب نحوي له دلالات

لغوية ونحوية تختلف عن دلالته من

الناحية القانونية وان ما نقصده في هذا

المقال هو الاستثناء التشريعي الذي يرد

في النصوص القانونية التشريعية وير

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