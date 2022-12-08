2022/12/08 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية

المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الخميس،

انه تم إيداع الدفعة الثانية من مبالغ

الامانات الضريبية في الحساب المصرفي

المفتوح في مصرف الرافدين الفرع

الرئيسي.

ووفقا لبيان صادر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يعلن ايداع الدفعة الثانية من مبالغ "سرقة القرن" في حساب مصرف الرافدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يعلن ايداع الدفعة الثانية من مبالغ "سرقة القرن" في حساب مصرف الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).