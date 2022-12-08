توضيح حكومي بشأن أسباب توقف العمل بالروزنامة الزراعية

2022/12/08 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أسباب توقف العمل بالروزنامة الزراعية، فيما خاطبت المجلس الوزاري للاقتصاد بإيقاف استيراد محصول الطماطم.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، للوكالة الرسمية إن “الوزارة لديها روزنامة زراعية تتحكم في عملية الاستيراد والتصدير، وبالتالي عند توفر أي محصول بالأسواق، تقوم الوزارة بمنع استيراده، لأجل حماية المنتج المحلي”.وأضاف، أنه “خلال العام الماضي 2021، عملت الحكومة السابقة بفتح باب الاستيراد على مصراعيه، وعلقت العمل بالروزنامة الزراعية، وبالتالي تحول هذا الأمر إلى المجلس الوزاري للاقتصاد”، موضحاً أن “أي وفرة محلية بالمحاصيل الزراعية، ترفع الوزارة كتاباً إلى المجلس الوزاري للاقتصاد”.وأكد أن “الوزارة رفعت كتاباً إلى المجلس الوزاري للاقتصاد منذ فترة، من أجل منع استيراد محصول الطماطم لوفرته محلياً، ألا انه لغاية اللحظة لم ترد الإجابة بهذا الشأن”.ودعا النايف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى “إعادة الروزنامة الزراعية لوزارة الزراعة، لكي تمنع استيراد المحاصيل المتوفرة محليا، لأجل حماية المنتج المحلي ودعم الفلاحين والمزارعين، ووضع التعرفة الجمركية على المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية المستوردة”.وأكد “أهمية وضع تعرفة جمركية على المحاصيل التي تدخل من خارج العراق سواء كانت محاصيل نباتية او منتجات حيوانية”، مشددا على “ضرورة أن تكون التعرفة الجمركية موازية لكلفة المنتج المحلي، لحماية الفلاح وتوفير العملة الصعبة”.

التالي

منذ 60 دقيقة

النفط: نعتمد أدق المعايير للحصول على افضل الاسعار

منذ ساعتين

العراق وإيران يبحثان ملفات عدة بينها “المياه”

منذ ساعتين

وزارة التخطيط تعلن المصادقة على موازنتها للعام 2023

منذ 3 ساعات

هبوط اضطراري لطائرة من طيران الخليج في مطار بغداد

منذ 6 ساعات

حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة

منذ 7 ساعات

أسعار صرف الدولار في العراق

منذ 8 ساعات

الجواز العراقي يستقر في المركز الأخير

منذ 18 ساعة

الناطق باسم القائد العام: توجيهات واضحة لحماية المتظاهرين

منذ 19 ساعة

وزارة الكهرباء تعلن الشروع بخطة الطوارئ لفصل الشتاء

منذ 20 ساعة

تربية الأنبار تنبه موظفيها: محتالون يتصلون لطلب بياناتكم المالية بحجة زيادة الراتب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح حكومي بشأن أسباب توقف العمل بالروزنامة الزراعية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح حكومي بشأن أسباب توقف العمل بالروزنامة الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).