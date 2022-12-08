الرئيس الأوكراني يحدد موعد

2022/12/08 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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ردّ الكرملين الروسي، اليوم الخميس، على تصريح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال فيه إن الحرب يمكن أن تنتهي في عام 2023.

وقال الكرملين إن الحرب "قد تنتهي غدا إذا أراد زيلينسكي ذلك".

من جانبها، أعلنت الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "تخطط واشنطن لتسخين الأعمال العدائية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025.



يخططون لذلك، بناءً على تلك الوثائق التي لا يخفونها عن أي شخص".

ولفتت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام الأميركية، تستمتع بالفعل بتفاصيل ماراثون الفساد "البيت الأبيض - كييف - البيت الأبيض"، على حد وصفها.

وأضاف: "هذا الأمر هو ما يفسر رغبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إقناع الكونغرس بتضمين مساعدة إضافية لكييف تبلغ 37 مليار دولار في عام 2023.



نصيب الأسد منها سيذهب لاحتياجات الجيش الأوكراني وبعد ذلك، سيتم تحديد أي منها يستقر في البنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة".

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