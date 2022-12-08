توضيح من القضاء بشأن الدفعة الثانية من مبالغ الأمانات الضريبية

2022/12/08 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الدفعة الثانية من مبالغ الامانات الضريبية.

وقال المجلس في بيان، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، بانه تم ايداع الدفعة الثانية من مبالغ الامانات الضريبية بمبلغ قدره مائة واربع وثلاثون مليار واربعمائة وخمس وخمسون مليون وستمائة الف دينار في الحساب المصرفي المفتوح بمصرف الرافدين الفرع الرئيسي".

وأضاف ان "عملية استرداد مبالغ الامانات الضريبية مستمرة"، مشيرا الى ان "مجموع المبالغ المستردة هي ثلاث مائة وسبعة عشر مليار وخمس مائة وخمس وثلاثون مليون وخمسائة وست وثلاثون الف وخمسائة وخمس وعشرون دينار".

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