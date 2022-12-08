التخطيط تعلن المصادقة على موازنة الوزارة لعام 2023

2022/12/08 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، عن المصادقة على موازنتها لعام 2023.

وقالت الوزارة في بيان، إن "هيأة الرأي عقدت اجتماعها الدوري لشهر كانون الاول برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم".

واكّد الوزير في مستهل الاجتماع، "اهمية العمل وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء وبما يتوائم مع اهداف المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي"، مشيرا الى "عدد من التوجيهات المهمة، وفي مقدمتها الالتزام بالقوانين والضوابط".

ووجه "بضرورة الاهتمام باماكن استقبال المراجعين، وتجهيزها بجميع متطلبات الراحة، وتسهيل مهام اعضاء مجلس النواب بوصفهم الجهة الرقابية الاعلى في البلد، فضلا عن تسهيل اجراءات الجهات الرقابية الاخرى المتمثلة بديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة، وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة".

واقرت هيأة الرأي البرنامج الوزاري لوزارة التخطيط الذي أُعد في ضوء المنهاج الحكومي، كما صادقت الهيأة على موازنة الوزارة لسنة 2023، والموافقة على ابرام مذكرة تفاهم بين الهيأة العراقية للاعتماد العراقية التابعة لوزارة التخطيط، وبين هيأة الاعتماد المغربية، وابرام مذكرة تفاهم اخرى بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والهيأة المصرية للمواصفات والجودة.

وشهد الاجتماع مناقشة التعديلات المقترحة على قانون وزارة التخطيط رقم (19) لسنة 2009، وقضايا اخرى كانت مدرجة على جدول الاعمال، حيث اتخذت القرارات والاجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها.

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