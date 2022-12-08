التداول في بورصة العراق يتجاوز أربعة مليارات سهم 

2022/12/08 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الخميس، تداول أكثر من خمسة مليارات دينار مع نهاية الأسبوع الحالي.

وذكر إعلام السوق في بيان، أن "عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (4) مليار سهم"، مضيفا أن "قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (5) مليار دينار".

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على "(582.86) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (580.80) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.35%) عن اغلاقه في اول الجلسة".

ونفذت خلال الأسبوع "أكثر من (2600) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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