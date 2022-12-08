2022/12/08 | 17:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M-EAkPADCo8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: مغادرة نواب التيار الصدري "أمر غير سهل" وسأتحالف مع السيد مقتدى الصدر في أي وقت) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: مغادرة نواب التيار الصدري "أمر غير سهل" وسأتحالف مع السيد مقتدى الصدر في أي وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).