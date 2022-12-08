مبيعات سيارات الركاب في الصين تتراجع 9.5% في نوفمبر

2022/12/08 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

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قالت رابطة سيارات الركاب الصينية الخميس: إن مبيعات سيارات الركاب في الصين بلغت 1.67 مليون وحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بانخفاض 9.5 في المئة على أساس سنوي.وتوقع مسؤولون في الرابطة أن يهرع المستهلكون للشراء في نهاية العام قبل انقضاء أجل الدعم الحكومي وخفض ضريبة الشراء.غير أن تلك التحفيزات لم يكن لها أثر يذكر في دعم مبيعات السيارات في الشهور الماضية، إذ انخفضت في نوفمبر/تشرين الثاني لأول مرة منذ مايو/أيار مع استمرار فرض الكثير من قيود مكافحة كوفيد-19 في الشهر الماضي، الأمر الذي قوض الطلب وأبطأ أنشطة الإنتاج.وذكرت الرابطة أن شركة تيسلا الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية باعت 100291 سيارة صينية الصنع في نوفمبر/تشرين الثاني منها 37798 للتصدير.(رويترز)

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