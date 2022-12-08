السوداني يغادر إلى الرياض للمشاركة في القمّة العربية الصينية

2022/12/08 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يغادر إلى الرياض على رأس وفد حكومي رسمي؛ للمشاركة في القمّة العربية الصينية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية

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