أحكام جديدة في حق بريطاني اغتصب أكثر من مئة جثة

2022/12/08 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة غير مؤرخة لديفيد فولر وزعتها شرطة كِنت في إتكلترا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © شرطة كِنت/ا ف ب – لندن (أ ف ب) – صدرت أحكام إدانة جديدة الأربعاء على رجل بريطاني ستّيني حُكم عليه بالسجن المؤبد لاعتدائه جنسياً على أكثر من مئة جثة لنساء داخل مشارح مستشفيات، في المرحلة الأخيرة من هذه […]

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