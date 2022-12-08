بايدن : الإمارات ساعدت في الإفراج عن اللاعبة غراينر في روسيا

2022/12/08 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الإمارات شاركت في عملية تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تشمل لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر وتاجر السلاح الروسي فكتور بوت.وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “أريد أن أشكر الإمارات العربية المتحدة لأنها ساعدتنا في تسهيل الإفراج عن […]

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