الامارات تعلن عن موعد جديد لإطلاق مهمة القمر

2022/12/08 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “متحف المستقبل” في دبي في 7 شباط/فبراير 2022 © ا ف ب/AFP كريم صاحب دبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات ان أول مهمة غير ماهولة ترسلها إلى القمر ستنطلق في تاريخ جديد هو 11 من كانون الاول/ديسمبر، بحسب بيان رسمي.وقال مركز محمد بن راشد للفضاء إنه ” تم تأجيل المحاولة الأولى مسبقاً مما سمح […]

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