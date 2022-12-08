ضغطة زر لعدالة جنائية

2022/12/08 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: القاضي اياد محسن ضمد

تصبح عملية تشريع قوانين العدالة

الجنائية ليست بذات جدوى في ظل غياب

المؤسسات التنفيذية القادرة على تطبيق

تلك القوانين وتحقيق أهدافها..



إذ لا

جدوى من تشريع قانون متطور لمكافح

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