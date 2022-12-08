2022/12/08 | 17:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدر محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، الخميس 12/08/2022، توجيهات هامة...

ظهرت المقالة توجيهات لقيادة شرطة ذي قار: عدم استخدام الرصاص الحي بتفريق المتظاهرين أولاً على المسلة.

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