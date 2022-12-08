2022/12/08 | 17:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n5jZjvBwNCU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير النفط الأسبق عصام الجلبي: واردات العراق من النفط بعد 2003 بلغت ترليون و310 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير النفط الأسبق عصام الجلبي: واردات العراق من النفط بعد 2003 بلغت ترليون و310 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).