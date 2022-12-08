الاعرجي للسفيرة الأمريكية: ضرورة إنهاء ملف مخيم الهول السوري

2022/12/08 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، للسفيرة الأمريكية في بغداد

ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، على

ضرورة إنهاء ملف مخيم الهول السوري.

وقال مكتب الاعرجي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الأخير "ا

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