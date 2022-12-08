العراق والناتو يؤكدان على استمرار التعاون

2022/12/08 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، اليوم الخميس، على أهمية

استمرار التعاون بين العراق ودول

الناتو "حتى لو كانت هناك تقاطعات

سياسية بين الدول".

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، أن الأخير

"استقبل بمكتبه الي

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