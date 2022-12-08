2022/12/08 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس،

موافقة وزارة المالية على استحداث

الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت

موظفيها العقود.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "تُثمن التفهم العالي

والكبير،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توافق على استحداث درجات وظيفية لتثبيت عقود الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توافق على استحداث درجات وظيفية لتثبيت عقود الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).