الكهرباء تعلن موافقة المالية على استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت العقود

2022/12/08 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، موافقة المالية على استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت العقود.

وقال إعلام الكهرباء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة الكهرباء تثمن التفهم العالي والكبير ،والعناية الكريمة التي ابداها رئيس مجلسالوزراء محمد شياع السوداني ، تجاه رعايته لحسم موضوعة موظفي عقود وزارة الكهرباء ،وتوجيهاته بتحويلهم للملاك الدائم، كما وتشكرالوزارة التعاون الإيجابي الواضح من قبل الاخوة في وزارة المالية ،والجهود النيابية بهذا الصدد، وبعد مساعي حثيثة من قبل وزير الكهرباءزياد علي فاضل ، لصالح ضمان حقوق منتسبي الوزارة من شريحة العقود وتحويلهم للملاك الدائم".

وأضاف "نبارك للأخوة العقود موافقة واكمال وزارة المالية على إستحداث الدرجات الوظيفية اللازمة ازاء تثبيتهم"، مؤكدا أن "الوزارةستباشر بإصدار الاوامر الوزارية الخاصة بذلك ، ولتتفيذها من قبل شركاتهم وتشكيلاتهم" .

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