توضيح جديد من الداخلية بشأن المشمولين بالتطوع في حرس الحدود

2022/12/08 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، خريطة نشر المتطوعين الجُدد على حرس الحدود بعد فتحها باب التطوع أمس.

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته (بغداد اليوم): إن "وزارة الداخلية فتحت باب التطوع على المنطقة الأولى لحرس الحدود لمحافظات إقليم كردستان العراق وباقي محافظات البلاد وهذه الخطوة جاءت لتعزيز الموارد البشرية ضمن هذه المنطقة".

وتنتشر قيادة حرس الحدود المنطقة الأولى شمال العراق على حدوده مع إيران وتركيا.

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