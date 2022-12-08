بيان سعودي إماراتي: محمد بن سلمان ومحمد بن زايد قادا جهود الوساطة للإفراج عن سجناء أمريكيين وروس

2022/12/08 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات والسعودية عن "نجاح الوساطة" التي قادها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

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