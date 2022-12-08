2022/12/08 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مع السفير الفرنسي في بغداد ايريك شوفاليه، اليوم الخميس، على استمرار التعاون الاستخباري لمكافحة الإرهاب والمخدرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وباريس تتفقان على استمرار التعاون الاستخباري لمكافحة الإرهاب والمخدرات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وباريس تتفقان على استمرار التعاون الاستخباري لمكافحة الإرهاب والمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).