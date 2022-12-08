2022/12/08 | 18:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارتا الخارجية السعودية والإماراتية، الخميس، نجاح وساطتهما بين الولايات المتحدة وروسيا التي أفضت إلى تبادل سجينين بينهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تبادل السجناء.. الرياض وأبوظبي تعلنان نجاح وساطتهما بين واشنطن وموسكو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تبادل السجناء.. الرياض وأبوظبي تعلنان نجاح وساطتهما بين واشنطن وموسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).