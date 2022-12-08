2022/12/08 | 18:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KYilKuiFO_c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: ايفادات المسؤولين مستغليها للسياحة والونسة بدون اي فائدة للبلد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: ايفادات المسؤولين مستغليها للسياحة والونسة بدون اي فائدة للبلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).