2022/12/08 | 18:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fyxjw-zFVQA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: تحالف الانبار فشل سابقا في الادارة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي: تحالف الانبار فشل سابقا في الادارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).