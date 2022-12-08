تفاصيل اجتماع

2022/12/08 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن تشكيل فريق عمل مشترك بينها ووزارة الإعمار والإسكان ومحافظة بغداد لغرض إعداد دراسة وحلول سريعة لمعالجة الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة.

وذكر بيان للأمانة، أن "اجتماعاً مشتركاً عُقِدَ بمقر أمانة بغداد حضره أمين بغداد عمار موسى كاظم ووزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة ومحافظ بغداد وعدد من المديرين العامين، تناول موضوع ايجاد حلول سريعة وناجعة لمعالجة الاختناقات المرورية بمدينة بغداد".

وأشار إلى أن "الاجتماع بحث إمكانية تنفيذ الطريق الحلقي لمدينة بغداد واستحداث طرق بديلة وصيانة طرق المرور وتطوير مداخل بغداد وكذلك تنفيذ عدد من المجسرات الجديدة بهدف تقليل الزخم المروري".

وبين أن "الاجتماع بحث كذلك جهد أمانة بغداد في توسعة الشوارع الرئيسة والتقاطعات وكذلك تقليص الجزرات الوسطية والساحات وإكساء الطرق بغية الإسهام بتقليل الزخم المروري".

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، على "تشكيل فرق من أمانة بغداد ووزارة الإعمار ومحافظة بغداد ضمن لجنة عمل مشتركة لغرض إعداد دراسة والخروج بورقة عمل سريعة لمعالجة الاختناقات المرورية وتنفيذها بأسرع وقت ممكن استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء".

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