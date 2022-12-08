أسعار النفط تتعافى وبرميل برنت يقترب من 79 دولاراً  

2022/12/08 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، اليوم الخميس، بعد أيام تراجعت خلالها دون الـ80 دولاراً.

وبلغت العقود الآجلة من خام برنت 78.93 دولاراً للبرميل مرتفعة أكثر من 2% بعد أن أغلقت أمس عند 77.17 دولاراً.

وسجلت العقود الآجلة من الخام الأميركي 74.89 دولاراً بعد أن أغلقت أمس عند 72.01 دولاراً.

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