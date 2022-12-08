التربية النيابية: الكلف المالية لمحاضري وإداريي 2020 متوفرة في المالية

2022/12/08 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، وزيري التربية إبراهيم نامس الجبوري والمالية طيف سامي لحل ملف المحاضرين، فيما أشارت الى أن الكلف المالية لمحاضري وإداريي 2020 متوفرة في وزارة المالية.

وقال عضو لجنة التربية البرلمانية النائب محمود حسين القيسي للوكالة االرسمية إن” اللجنة تتابع باهتمام بالغ منذ أيام تظاهرات وإضراب الآلاف من محاضري وإداريي 2020، ممّن يطالبون بحقوقهم المشروعة في استلام مستحقاتهم المالية”.وأضاف، أن” لجنة التربية تدعم مطالبهم، وتؤكّد على ضرورة إنصافهم، داعيا وزيري التربية إبراهيم نامس الجبوري والمالية طيف سامي إلى حل ملف المحاضرين في استحصال مستحقّاتهم كاملة وتثبيتهم؛ لقاء ما قدّموه من جهود وخبرات”.وأشار إلى أن” الكلف المالية الخاصة بمحاضري وإداريي 2020 موجودة في الوزارة بحسب الجداول؛ وقد سلّمها ممثلو المحاضرين للوزارة للمرة الثانية على التوالي”.وتابع، أن” اللجنة تتابع موضوع المحاضرين مع وزارة المالية؛ وننقل باستمرار مطالب هذه الشريحة المهمّة والحيويّة؛ ممّن كانوا العمود الفقري للعملية التربوية في البلاد، ونثق بأن الوزارة ستنصفهم وتمنحهم حقوقهم كاملة؛ تكريمًا لهم وتقديرًا لجهودهم”.

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