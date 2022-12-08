2022/12/08 | 19:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الدفاع توافق بمنح منتسبيها من الديانة “الايزيدية” اجازة لمدة ٣ ايام المركز الخبري الوطني.

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