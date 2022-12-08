2022/12/08 | 19:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rhgNQLpKzsk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "انت فاشل"..مدير عام وحمايته يعتدون على موظف دولةوالسوداني يصدمهم بعقوبة قاسية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "انت فاشل"..مدير عام وحمايته يعتدون على موظف دولةوالسوداني يصدمهم بعقوبة قاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).