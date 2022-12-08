السوداني والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية بين العراق ومصر

2022/12/08 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية بين العراق ومصر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد.



كما شهد اللقاء التداول بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد السوداني "حرص العراق على إدامة العلاقات مع محيطه العربي والإقليمي، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي في كل ما من شأنه أن يعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين وباقي شعوب المنطقة".

ووفقا للبيان أكد الرئيس المصري "تطلع مصر إلى توطيد مسار العلاقات الثنائية نحو المزيد من التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية"، مشيرا إلى دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في تعزيز أسس الأمن والاستقرار، بما يسهم في ازدهار شعوبها".

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