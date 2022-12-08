منح اجازة للايزيديين في وزارتي الدفاع والداخلية بمناسبة عيد الصوم

2022/12/08 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

منحت وزارتا الدفاع والداخلية، اليوم الخميس، إجازة لمنتسبيها من الايزيديين.

وبحسب وثيقتين تلقتهما (بغداد اليوم) إن "وزارتي الدفاع والداخلية منحتا إجازة للمنتسبين الايزيديين في الوزارتين بمناسبة عيد الصوم لمدة 4 أيام".

أدناه نص الوثيقتين:

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